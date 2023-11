Feuerwehreinsatz in der Morgenbergstraße in Plauen

Ein defektes Elektrogerät sorgte für starke Rauchentwicklung. Das Schlimmste konnte zum Glück verhindert werden.

Für viel Aufsehen hat ein Feuerwehreinsatz am Montagvormittag an der Morgenbergstraße 20 in Haselbrunn gesorgt. Laut Mario Wetzstein, Vizechef der Plauener Berufsfeuerwehr, hatten die Kameraden ausrücken müssen, weil eine Waschmaschine defekt war und es zur starken Rauchentwicklung an dem Gerät kam. Der Brandmelder sprang an. Die Kollegen...