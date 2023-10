Feuerwehren verhindern Katastrophe in Elsterberg

In Elsterberg hat das Feuer in einem Carport auch eine Scheune in Brand gesetzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Dutzende Feuerwehrleute haben am Donnerstag im vogtländischen Elsterberg eine Katastrophe verhindert. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, war am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Pfannenstiel ein Feuer in einem Carport ausgebrochen. Das betroffene Grundstück befindet sich abgelegen in der...