Flashmob: Warum junge Amerikaner plötzlich auf dem Plauener Postplatz tanzen

Am Freitag ertönte an der zentralen Stelle laute Musik, und es gab was fürs Auge: Jugendliche, die an einer kalifornischen Uni studieren, legten los. Aber weshalb?

Freitagnachmittag in Plauens Zentrum. Junge Menschen liegen zunächst bei Kälte und Nässe auf dem Pflaster vor der Stadt-Galerie. Kurz darauf stehen sie auf, tanzen, sind energisch. Viele Passanten bleiben stehen, fragen sich: Was ist da los? „Ganz einfach", sagt Pfarrer Matthias Teppner, „sie führen eine biblische Choreografie aus."