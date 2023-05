Fledermaus-Expertin päppelt im Vogtland schwache Tiere wieder auf

Nicht nur Vögel kehren im Frühjahr aus ihren südlichen Winterquartieren in ihre vogtländische Heimat zurück, sondern auch, was viel weniger bekannt sein dürfte, Fledermäuse. Es gibt also nicht nur Zugvögel, sondern auch Zugfledermäuse. "Einige Fledermausarten überwintern in Spanien, andere in Frankreich", berichtet Sonja Fischer aus Plauen. Sie...