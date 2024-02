Fliegender Wechsel: Gynäkologin übernimmt Praxis in Jößnitz

Frauenärztin Ildiko Burkhardt-Barta hat das Medizinische Versorgungszentrum in Oelsnitz verlassen, um eine Praxis zu übernehmen. Warum die erfahrene Ärztin viel Respekt vor der neuen Aufgabe hat.

Viel hat sie an der Gestaltung der Praxisräume nicht verändert, sagt Gynäkologin Dr. Ildiko Burkhardt-Barta. „Hier und da ein paar Kleinigkeiten, mehr war nicht nötig.“ Die größten Veränderungen stecken in der technischen Ausstattung.“ Seit dem 2. Januar führt die Plauenerin die einstige Praxis von Dr. Ute Preußner an der...