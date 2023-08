Flucht nach Unfall mit Radfahrer in Plauen

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Plauen schwer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete.

Ein 56-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Plauen schwer verletzt worden, ein beteiligter Autofahrer flüchtete. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, war der 56-Jährige am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad zunächst auf der Moorstraße von der Ausfahrt des Netto-Parkplatzes in Richtung Reichenbacher Straße unterwegs. Auf der...