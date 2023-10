Frau fährt in Plauen mit Auto ins Gleisbett der Straßenbahn

Die 55-Jährige hatte dabei etwa 1,4 Promille Alkohol im Blut.

Ins Gleisbett der Straßenbahn ist am Donnerstagabend eine 55-jährige Frau in Plauen mit ihrem Opel gefahren und dort stecken geblieben. Laut Polizei wollte sie gegen 21.30 Uhr mit dem Auto von der Knielohstraße in die Reichenbacher Straße abbiegen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 55-Jährige alkoholisiert war. Ein...