Freibad Pausa startet am Samstag verspätet in die Saison

Am Samstag startet das Freibad Pausa in die neue Saison. Die technischen Probleme sind behoben, teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung mit. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr. Was das Problem war? „Eine Leitung der Chlorgasanlage war defekt“, sagt Bürgermeister Michael Pohl (CDU). Da gehe es um die Sicherheit, sodass man die Eröffnung...