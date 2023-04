Freizeitpark warnt vor Falschmeldung

Plohn.

Der Freizeitpark Plohn wehrt sich gegen Falschmeldungen, die bei Tiktok kursieren. In dem bei Jugendlichen beliebten sozialen Netzwerk wurde verbreitet, der Park werde bis einschließlich 2027 geschlossen, 2023 die vorerst letzte Saison sein. Dagegen geht der Freizeitpark jetzt in die Offensive. "Normalerweise äußern wir uns nicht zu derart schlecht gemachten Falschmeldungen rund um den Freizeitpark Plohn. In den letzten Tagen haben uns jedoch einige irritierte Anfragen zu den auf Tiktok bewusst verbreiteten Falschmeldungen erreicht", schreibt der Park auf seiner Facebook-Seite. Und weiter: "Nein, der Park wird natürlich nicht für Baumaßnahmen vorübergehend geschlossen. Weder jetzt noch später! Unser Ziel wird es auch weiterhin sein, Euch regelmäßig mit spannenden Neuheiten zu erfreuen. Dies wird jedoch immer während der Winterpause oder im laufenden Parkbetrieb realisiert", heißt es. Die Plohner ermutigen ihre Fans, die Fake-Accounts bei Tiktok zu melden. Der Park kündigt zudem rechtliche Konsequenzen an. (tb)