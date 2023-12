Fremder spricht Kinder an Schulen in Plauen an: Polizei klärt einen Fall auf

Von fünf Grundschulen in Plauen gab es Meldungen, dass Kinder von Fremden an Bushaltestellen angesprochen worden sein sollen. Die Polizei konnte jetzt einen Fall aufklären.

Seit November häufen sich in Plauen Meldungen, dass Kinder auf ihrem Schulweg von Fremden aus Autos heraus angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert worden sein sollen. Es betrifft fünf Grundschulen. Auf Nachfrage hat die Polizei jetzt angezeigte Fälle an der Grundschule in Jößnitz und der Käthe-Kollwitz-Schule in Reusa bestätigt.