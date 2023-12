Friedhofsgebühren in Neuensalz steigen

Nachdem die Gemeinde Neuensalz zehn Jahre auf eine Anhebung verzichtete, passt sie die Gebühren für Grabstätten jetzt an.

Die zurückliegenden zehn Jahre blieben die Gebühren für die Nutzung der beiden gemeindeeigenen Friedhöfe von Neuensalz in Altensalz und in Thoßfell konstant. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, die Gebühren bei einigen Nutzungsarten anzuheben. „Wir haben uns an der allgemeinen Friedhofsverordnung des Freistaates...