Frühling mitten im Winter: Februar bricht im Vogtland alle Rekorde

Der Februar des Jahres 2024 geht in die Wetterstatistik als außergewöhnlich warm ein. Die ersten Insekten sind unterwegs, Vögel zurückgekehrt und selbst das Unkraut wächst schon. Ob der Winter im Frühling zurückkehrt?

Der in wenigen Tagen zu Ende gehende Februar 2024 wird in die Wetterstatistik als der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1761 eingehen. Viel Wind, viele Wolken und eine anhaltende Süd-West-Anströmung verhinderten das Auskühlen der Luft und damit frostige Temperaturen. Doch was macht so ein warmer Februar mit der...