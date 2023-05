Fünf Jahre nach der Flut in Plauen: "Das Risiko bleibt"

"Wir hatten viel Glück gehabt", erzählt Petra Gerber, Chefin der Biomühle in Straßberg. Fünf Jahre zuvor stand das Wasser bis zur Laderampe (im Hintergrund). In der Folge dichtete das Unternehmen die Keller ab. Auch deshalb verlief das Hochwasser im Mai 2018 für das Unternehmen in der Elsteraue glimpflich. Foto: Ellen Liebner