Für die Plauener Freizeitanlage im Syratal geht eine erfolgreiche Saison zu Ende

Die Parkeisenbahn rollt in dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr.

Die Plauener Freizeitanlage im Syratal steht vor dem Saisonende. Sie hat in dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Schon jetzt können Pächter Marcel Kaiser und der Förderverein eine positive Bilanz ziehen: kaum Regentage, an denen die beliebte Freizeitanlage geschlossen werden musste, treue Besucher, viele Feste und Projekte....