Für Krankenhaus Bethanien Plauen beginnt neue Ära

Die auf Hals-, Nasen- und Ohrenkheilkunde spezialisierte Klinik in Plauen erfährt im neuen Krankenhausplan des Freistaates Sachsen Anerkennung für ihre medizinische Expertise.

Das Krankenhaus Bethanien in Plauen hat bisher laut Krankenhausplan des Freistaates Sachsen als Regelversorger fungiert. Mit dem neuen sächsischen Krankenhausplan, der zum 1. Januar in Kraft getreten ist, ändert sich das: Das 50-Betten-Haus wird nun als Fachkrankenhaus geführt und ändert seinen Namen entsprechend in Fachkrankenhaus Bethanien...