Galerie Forum K gibt der Plauener Nachwuchskünstlerin Antonia Grünler ein Podium

Die Galerie Forum K zeigt in der neuen Ausstellung unter dem Titel „Izabera. Kanashibari – when you can’t wake up“ Werke von Antonia Grünler. Die Galerie bereitet mit ihrem neuen Format „Junge Perspektiven“ dem künstlerischen Nachwuchs nun einmal im Jahr die Bühne, immer im Sommer und immer von und mit jungen Menschen aus der...