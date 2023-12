Gar nicht lustig: Wo Loriot in Plauen für Ärger sorgt

Etliche Plakate werben für einen Loriot-Abend in der Plauener Festhalle - nur nicht an den erlaubten Plätzen. Denn die Stadt hat klare Regeln fürs Anbringen von Werbung. Was sagt der Veranstalter?

Von der Ordnung zum Chaos in Sekundenschnelle - das können Loriots Charaktere wie keine anderen. Da kann zum Beispiel aus einem kleinen schief hängenden Bild eine Katastrophe werden. Doch nicht nur Bilder hängen ab und an schräg, Plakate ebenso. Manchmal auch illegal. So auch im Falle eines für April in der Plauener Festhalle angekündigten...