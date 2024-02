Gefährliche Körperverletzung in Plauen: Täter bekommen kalte Füße und stellen sich der Polizei

Ein Mann hatte am 17. Februar eine Frau mit Reizgas attackiert und geschubst. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Plauen.

Nach einem Zeugenaufruf zu einer gefährlichen Körperverletzung in der vergangenen Woche können die Beamten des Polizeireviers Plauen einen schnellen Erfolg vermelden. Einer der beiden zunächst unbekannten Tatverdächtigen hatte kalte Füße bekommen und sich kurze Zeit später bei der Polizei gemeldet. Gegen beide Tatverdächtige, einen jüngeren Mann und eine etwa 60 bis 70 Jahre alte Frau, wird nun weiter ermittelt. Die Polizei bedankte sich am Dienstag bei allen Bürgern und Bürgerinnen für die zahlreichen Zeugenhinweise. Der männliche Tatverdächtigen soll am vorletzten Wochenende gegen eine 64-jährige Passantin und ihre beiden Hunde Reizgas eingesetzt und die Frau geschubst haben. Dabei wurde sie schwer verletzt. (bju)