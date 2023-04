Geld für Fahrradgarage

Plauen.

Mit rund 9300 Euro beteiligt sich der Zweckverband ÖPNV Vogtland am Bau einer abschließbaren Fahrrad-Sammelgarage in Plauen. Das hat die Verbandsversammlung beschlossen. Plauen will das rund 93.000 Euro teure Bauvorhaben am Oberen Bahnhof umsetzen. Der Baubeginn ist für August geplant, fertig sein wird die Fahrradgarage voraussichtlich im Dezember sein. Der Bund übernimmt den Löwenanteil an der Investition in den Nahverkehr und gibt knapp 79.000 Euro dazu. (how)