Geschäft in Stadt-Galerie Plauen kündigt Schließung an

Ein Laden in der Plauener Stadt-Galerie macht auf Aushängen an den Schaufenstern auf seine Schließung aufmerksam. Bei näherer Betrachtung fällt auf: Es handelt sich nur um einen begrenzten Zeitraum.

“Alles reduziert“, heißt es in gelber Schrift auf schwarzen Grund auf einem Aushang am Schaufenster an der Depot-Filiale in der Stadt-Galerie Plauen. Und weiter: „Wir schließen“, deutlich kleiner darunter „vorübergehend“. Was ist Anlass dafür?