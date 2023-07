Gesetz kommt: Plauen ist auf dem Weg zur Hochsschulstadt

Eine wichtige Hürde hat Plauen auf dem Weg zum Hochschulstandort genommen. Am Dienstagnachmittag kündigte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) an, den Gesetzentwurf zur Überführung der Berufsakademie (BA) Sachsen in die Duale Hochschule freizugeben. Er sei zuversichtlich, die Umwandlung bis Ende 2024 hinzubekommen, so Gemkow.