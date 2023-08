Gewittersturm fegt übers Vogtland hinweg: Region kommt mit einem blauen Auge davon

Es zog so rasch ab, wie es gekommen war: Das Gewitter am späten Samstagnachmittag hat Feuerwehren in der gesamten Region auf Trab gehalten.

Vogtland Das Vogtland ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Der am Samstagnachmittag über die Region hinweg gezogene Gewittersturm brachte starken Regen und Windböen. Etliche Bäume sind umgestürzt und Äste abgebrochen. Straßen waren zeitweilig blockiert, wurden aber dank rascher Einsätze der Feuerwehr frei gemacht. Einen Tag später... Vogtland Das Vogtland ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Der am Samstagnachmittag über die Region hinweg gezogene Gewittersturm brachte starken Regen und Windböen. Etliche Bäume sind umgestürzt und Äste abgebrochen. Straßen waren zeitweilig blockiert, wurden aber dank rascher Einsätze der Feuerwehr frei gemacht. Einen Tag später...