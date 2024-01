Glätte: Skoda rutscht bei Mühltroff gegen Leitplanke

Auf der B 282 bei Oberpirk kam am Sonntagabend eine Frau mit ihrem Auto in einer Kurve auf glatter Straße ins Rutschen. Die Frau blieb unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 8200 Euro ist es am Sonntag, um 20.05 Uhr auf der B 282 gekommen. Eine Frau kam zwischen Mühltroff und Oberpirk in einer Kurve auf glatter Straße mit ihrem Skoda ins Rutschen. Daraufhin verzog die 55-Jährige das Lenkrad und prallte mit dem Auto gegen die Leitplanke auf der anderen...