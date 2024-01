Glätteunfall in Plauen: Leichtkraftfahrzeug kollidiert mit BMW

Auf winterlicher Fahrbahn geriet ein 15-Jähriger mit seinem Fahrzeug ins Rutschen.

Ein 15-jähriger Junge ist am Freitagmittag in Plauen auf winterglatter Straße mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw einer 64-Jährigen gerutscht. Wie die Polizeidirektion in Zwickau am Samstag berichtete, war der Jugendliche gegen 12.30 Uhr mit seinem Leichtkraftfahrzeug auf der Straße Am Eichenhäuschen im Ortsteil Neundorf unterwegs. Aufgrund der...