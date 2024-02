Grünes Leuchten in Plauen an Rathaus, Festhalle und Stadtbad: Das ist der Grund

Licht an: Drei prägende Gebäude in Plauen leuchten am 10. Februar in Grün. Was dahinter steckt.

Plauen Beim Spaziergang durch die Plauener Innenstadt fällt Samstagabend eine Besonderheit auf: Drei Gebäude im Stadtgebiet erstrahlen am 10. Februar in grünem Licht. Grund dafür ist eine besondere Aktion, die anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit deutschlandweit stattfindet. Dabei werden markante Gebäude in Städten für einen Tag... Plauen Beim Spaziergang durch die Plauener Innenstadt fällt Samstagabend eine Besonderheit auf: Drei Gebäude im Stadtgebiet erstrahlen am 10. Februar in grünem Licht. Grund dafür ist eine besondere Aktion, die anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit deutschlandweit stattfindet. Dabei werden markante Gebäude in Städten für einen Tag...