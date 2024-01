Hakenkreuz-Schmiererei am Plauener Stadtpark entdeckt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in Plauen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Grund ist eine Hakenkreuz-Schmiererei am Stadtpark. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Unbekannte das verbotene Nazi-Symbol im Laufe der vergangenen Wochen auf Höhe des Spielplatzes an eine Laterne am...