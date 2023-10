Havarie an der Gashauptleitung: Straßensperrung ab Montag in Plauen

Die Chrieschwitzer Straße ist vorübergehend für die Durchfahrt gesperrt.

Aufgrund einer Havarie an der Gashauptleitung im Bereich Reußenländer Straße/Chrieschwitzer Straße kommt es ab Montag in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Freitag informiert. Die Durchfahrt Chrieschwitzer Straße im Bereich zwischen Bertrand-Roth-Straße und Reußenländer Straße wird für den...