Herbstmarkt und Tag des offenen Hofes locken am Sonntag nach Reuth

Kartoffeln, Frischmilch und viel Musik, all das und noch viel mehr gibt es in dem Ortsteil von Weischlitz beim diesjährigen Herbstmarkt. Zum Auftakt wird zum Erntedankgottesdienst eingeladen.

Einmal im Jahr lädt Reuth zum beliebten Herbstmarkt ein. Jetzt ist es wieder soweit: Am Sonntag, 24. September, erwartet der Weischlitzer Ortsteil erneut viele Besucher. Zu erleben gibt es einiges. Zum Auftakt wird um 10 Uhr in die Kirche zum Erntedankgottesdienst eingeladen. Zu Mittag gibt es Kesselgulasch in der Holzjurte des Pfarrgartens. Um...