Heute erste Landung eines Bundeswehr-Airbus auf dem Flugplatz Hof-Plauen

Zum ersten Mal wird am heutigen Montagnachmittag planmäßig ein A400-M-Transportflugzeug der Bundeswehr auf dem Flughafen Hof-Plauen landen. Das hat Geschäftsführer Ralf Kaußler angekündigt, nachdem in den vergangenen Tagen ein Facebook-Post über eine angebliche Notlandung einer Militärmaschine in Hof für Aufregung in der Region gesorgt...