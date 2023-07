Hochwasserschutz im Vogtland: Neue Gefahrenkarten könnten Hausbesitzer kalt erwischen

Zehn Jahre ist das Junihochwasser 2013 her, das Anwohner und Industrie in der Elsteraue im Vogtland kalt erwischte - von Adorf bis nach Weischlitz. 2018 schwappte die nächste Welle. Viel wurde seitdem in der Region über Hochwasserschutz diskutiert, Millionen in Infrastruktur investiert. Als Folge des Klimawandels nimmt die Wahrscheinlichkeit zu,...