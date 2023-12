Hofer Polizei organisiert einem Mann ein Bett mit Frühstück

Der 32-Jährige war auf dem Weg nach Polen und wollte in der Toilette der Raststätte Frankenwald an der A 9 schlafen.

Ein Bett mit Frühstück haben am Donnerstagabend Polizisten einem 32-jähriger Mann aus Polen verschafft. Eine Streife der Autobahnpolizei Hof wurde gegen 23 Uhr auf einen Mann aufmerksam gemacht, der in der Toilette der Rastanlage Frankenwald der A 9 schlief. Den Polizisten erklärte er, dass er am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen wurde...