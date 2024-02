Hoher Sachschaden bei Unfall in Großfriesen

Ein Vorfahrtsfehler hat am Dienstag auf der Falkensteiner Straße in Großfriesen zu einem Unfall geführt.

Plauen.

Auf rund 25.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der bei einem Unfall auf der Falkensteiner Straße im Plauener Ortsteil Großfriesen entstanden ist. Ein VW stieß dort am Dienstag gegen 17 Uhr mit einem Seat zusammen. Der Fahrer des VW hatte Angaben der Polizei zufolge die Straße Windberg befahren und bei der Auffahrt auf die Falkensteiner Straße den dort bereits befindlichen vorfahrtsberechtigten Seat nicht beachtet. Bei der Kollision blieben die Fahrer beider Fahrzeuge unverletzt. Der Seat wurde jedoch durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch am VW entstand Sachschaden, teilte die Polizeidirektion Zwickau am Mittwochmorgen mit. (us)