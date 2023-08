Im Forstbezirk Plauen werden jetzt die Wälder gekalkt - was zu beachten ist

Am Mittwoch hat im Forstbezirk Plauen die jüngste Bodenschutzkalkung begonnen. Per Hubschrauber wird eine Fläche von rund 2000 Hektar Wald aller Eigentumsarten in 22 Gemarkungen aus der Luft mit Kalk versorgt. In diesem Jahr stehen laut Sachsenforst turnusmäßig aller zehn Jahre die Flächen rund um die Städte und Gemeinden Treuen,...