Im Kandelhof wird am zweiten Advent Tierweihnacht gefeiert

Das Team des Krebeser Tierheims freut sich am Sonntag auf viele Besucher, um zusammen einen besinnlichen Nachmittag zu verbringen.

Weihnachtliche Stimmung macht sich in diesen Tagen auch im Tierheim Kandelhof im Weischlitzer Ortsteil Krebes breit. Alljährlich lädt die Einrichtung unter anderem zur traditionellen Tierweihnacht ein. Am zweiten Advent ist es wieder soweit. Um 13 Uhr werden sich an diesem Sonntag die Türen öffnen, um einen besinnlichen Nachmittag bei Kaffee,...