Im Rückhaltebecken Diesel entsorgt

Plauen.

Bei einer turnusmäßigen Überprüfung hat am Mittwoch ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei festgestellt, dass unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Anfang Januar bis Anfang Mai 250 bis 300 Liter Diesel im Regenrückhaltebecken der Tank- und Raststätte Vogtland-Nord an der A 72 illegal entsorgt haben. Durch die zuständige Autobahnmeisterei wurde noch am selben Tag zunächst eine Ölsperre errichtet, am Donnerstag startete dann der Versuch, mit Ölbinde-Vlies das Öl zu binden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden, welcher durch die illegale Entsorgung entstand, wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (bju)