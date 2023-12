Immer wieder Ärger mit Glascontainer-Standorten im Vogtlandkreis

Ein dichtes Netz an Container-Standorten sorgt dafür, dass im Vogtland sehr viel Altglas eingesammelt wird. Doch oft genug sind sie überfüllt oder vermüllt. Wie der Landrat das in Griff bekommen will.

Probleme mit überfüllten Altglas-Containern oder zugemüllten Standorten sind im Vogtlandkreis ein Dauerärgernis. Das räumt Landrat Thomas Hennig (CDU) ein. Auch wenn der Landkreis nur begrenzt zuständig sei, will er das Problem mit Stadt- und Gemeindechefs angehen. Das kündigte Hennig in einer Sitzung des Kreisumweltausschusses an. Das Amt... Probleme mit überfüllten Altglas-Containern oder zugemüllten Standorten sind im Vogtlandkreis ein Dauerärgernis. Das räumt Landrat Thomas Hennig (CDU) ein. Auch wenn der Landkreis nur begrenzt zuständig sei, will er das Problem mit Stadt- und Gemeindechefs angehen. Das kündigte Hennig in einer Sitzung des Kreisumweltausschusses an. Das Amt...