Implosion eines Boilers löst Großeinsatz in Plauen aus

Wegen eines Defekts an einem Warmwassergasgerät musste am Donnerstagabend ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst, Polizei und Gasversorger in den Plauener Stadtteil Reißig ausrücken.

Die Einsatzkräfte wurden um 20.43 Uhr alarmiert, weil die Bewohner eines Wohnhauses einen leichten Gasgeruch vernahmen. Daraufhin haben die drei Personen richtigerweise ein paar Fenster gekippt und das Gebäude verlassen, so Einsatzleiter Mario Wetzstein. Da in solchen Fällen nie eine Explosion gänzlich ausgeschlossen werden kann, wurde um das...