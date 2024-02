In der kommenden Woche gibt es in Plauen neue Verkehrseinschränkungen

Baumfällungen aber auch andere Bauarbeiten führen ab Montag dazu, dass zeitweise Straßen für die Durchfahrt gesperrt werden müssen.

Auf mehreren Plauener Straßen kommt es in der kommenden Woche zu neuen Verkehrseinschränkungen. So muss ab Montag der Holunderweg für die Durchfahrt gesperrt werden. Grund hierfür ist laut Stadtverwaltung der Abbau von Stromoberleitungen. Die Arbeiten dauern dort voraussichtlich bis zum Donnerstag. Darüber hinaus sind in der kommenden Wochen...