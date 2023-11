In der Plauener Innenstadt leuchten zur Weihnachtszeit LED-Lichterketten

Die Vorbereitungen für die Adventszeit laufen. Bauhofmitarbeiter haben alle Hände voll zu tun

In Plauen laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Weihnachtszeit. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind derzeit unterwegs, um die Festbeleuchtung in der Innenstadt zu überprüfen und einsatzbereit zu halten. So wurden jetzt beispielsweise die Lichterketten in der Stresemannstraße komplett ausgetauscht und durch neue, stromsparende...