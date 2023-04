Informationen zum Stromtrassenverlauf

Plauen/Leubnitz.

In dieser Woche haben die Planer die Katze aus dem Sack gelassen und ihren Endvorschlag für den Verlauf der unterirdischen Stromtrasse Süd-Ost-Link präsentiert. Davon sind auch Teile des Plauener Umlandes berührt. Über den Inhalt der konkreten Planungen, den Umgang mit den erhaltenen Hinweisen, die technische Auslegung und die weiteren Möglichkeiten, sich ins formelle Verfahren einzubringen, informiert das Projektteam des Süd-Ost-Links am Dienstag bei einer weiteren Infoveranstaltung im Vogtland. Sie findet von 16 bis 19 Uhr in Leubnitz im Bürgerhaus (Turnhalle) statt. Der Termin richtet sich an Bewohner entlang des Trassenverlaufs. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (bju)