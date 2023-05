Jößnitz weiht Radwegkirche ein

Jößnitz.

Am Sonntag, 10 Uhr, wird die Jößnitzer Kirche in einem Gottesdienst offiziell als Radwegkirche eingeweiht. Die Jößnitzer Kirche liegt direkt am geplanten Neubauabschnitt des Elsterradwegs zwischen Jößnitz und Steinsdorf. Sie wird als offene Kirche Gelegenheit zu Einkehr, persönlicher Andacht und Besinnung geben. Nach dem Gottesdienst gibt es eine Familienradtour über Syrau und Kauschwitz nach Plauen, teilte die Kirchgemeinde Jößnitz/Steinsdorf mit. (bju)