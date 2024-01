Jößnitzer Ortschaftsräte haben für dieses Jahr viele Pläne

Die Stadt gibt neun Euro für jeden Einwohner in den jeweiligen Ortsteilen an die Ortschaftsräte. „Freie Presse“ hat nach der geplanten Verwendung der Mittel und weiteren Plänen in diesem Jahr gefragt.

Sechs Plauener Ortsteile verfügen über gewählte Ortschaftsräte und bekommen deshalb zur Verschönerung der Ortschaften jährlich neun Euro pro Einwohner. Der größte Ortsteil ist Jößnitz mit Steinsdorf und Röttis. In diesen drei Dörfern lebten zum Stichtag 30. Juni 2023 genau 2521 Menschen. Entsprechend groß und vielfältig sind in... Sechs Plauener Ortsteile verfügen über gewählte Ortschaftsräte und bekommen deshalb zur Verschönerung der Ortschaften jährlich neun Euro pro Einwohner. Der größte Ortsteil ist Jößnitz mit Steinsdorf und Röttis. In diesen drei Dörfern lebten zum Stichtag 30. Juni 2023 genau 2521 Menschen. Entsprechend groß und vielfältig sind in...