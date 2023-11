Junge Gesichter bei der Vogtland-FDP - mit diesem Trio geht’s in den Landtags-Wahlkampf

Die FDP-Direktkandidaten des Vogtlands für die Landtagswahl: Neben Luisa Strobel treten Torsten Schnurre und Lino Markfort in den drei Wahlkreisen an. Lino Markfort ist derzeit beruflich in Chicago und war bei der Nominierungsveranstaltung im Plauener „Alexandra“ per Videobotschaft zu erleben. Bild: Ellen Liebner