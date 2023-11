Junger Mann aus Liebau vermisst: Suche nimmt ein glückliches Ende

Ein 19-Jähriger aus dem Vogtland war seit Dienstag verschwunden. Am Mittwoch konnte er wohlbehalten aufgefunden werden.

Ein seit Dienstag vermisster 19-Jähriger ist am Mittwoch wohlbehalten in Plauen angetroffen worden. Darüber informierte die Polizei. Eine zuvor gestartete Öffentlichkeitsfahndung wurde damit gestoppt. Der junge Mann war zuletzt am Dienstag gesehen worden. Am späten Dienstagnachmittag hatte er sein Elternhaus im Pöhler Ortsteil Liebau...