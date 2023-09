Kassenautomaten im Parkhaus geknackt: 20.000 Euro Sachschaden

Einbrecher haben im Parkhaus am Dormero-Hotel in Plauen hohen Schaden angerichtet.

Hoher Sachschaden in Plauen: Einbrecher haben in der Nacht vom Sonntag zum Montag das Parkhaus am Dormero-Hotel an der Theaterstraße heimgesucht. Dort haben sie zwei Kassenautomaten aufgebrochen, wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung informiert. Aus den beiden Automaten entwendeten die Diebe Bargeld in...