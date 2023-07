Katalysatoren bei Kriminellen heiß begehrt: Diebstähle im Vogtland nehmen deutlich zu

Nur wenige Tage liegen zwischen den beiden Einbrüchen auf dem Gelände eines Autohauses in Heinsdorfergrund nahe der A 72. In beiden Fällen ist der Schaden hoch, um die 65.000 Euro veranschlagte die Polizei insgesamt. Und in beiden Fällen hatten es Diebe auf etwas Bestimmtes abgesehen: Katalysatoren von Wohnmobilen.