Keimzeit in Plauen: Konzert zieht wegen großer Nachfrage vom Malzhauskeller in die Galerie um

Das ehemalige Bandmitglied, der Saxophonist Ralf Benschu, gab sich im Vogtland die Ehre.

Mit einem ausverkauften Konzert begeisterte am Freitag Keimzeit mit Gast Saxophonist Ralf Benschu seine Fans. Der Andrang war so groß, dass sogar Fans weggeschickt werden mussten. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Konzert vom Keller in die Galerie verlegt, weil die ein wenig mehr Platz bietet. Mehr als zweieinhalb Stunden begeisterten die...