Kinder- und Jugendarbeit: Unter dem Motto „25 Jahre - 25 Aktionen“ feiert die Plauener „Oase“ Jubiläum

Das Plauener Kinder- und Jugendzentrum hat Grund zum Feiern. Der gleichnamige Betreiberverein wurde vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben.

Das Plauener Jugendzentrum Oase und der gleichnamige Verein können in diesen Tagen auf ein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Am 5. November 1998 war der Oase-Verein gegründet worden. Das Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. In den nächsten Wochen und Monaten wird es unter dem Motto „25 Jahre - 25 Aktionen“ viele Gelegenheiten...