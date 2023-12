Kindergarten in Leubnitz soll umgebaut werden

Der Umbau des Kindergartens in Leubnitz wird von der Gemeinde Rosenbach in Angriff genommen. Als erstes soll nächstes Jahr die Planung erfolgen.

Der Leubnitzer Kindergarten war Thema in der jüngsten Rosenbacher Gemeinderatssitzung. „Einfach loslaufen statt immer nur zu diskutieren“, sagte hierzu Bürgermeister Michael Frisch (parteilos). Denn diskutiert habe man genug, es müsse nun losgehen. Und so stimmten die Räte einstimmig dafür, dass ein Planungsbüro die Umbauarbeiten in der...