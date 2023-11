Klingenthal - San Diego und zurück: Das ist die neue Amtsärztin im Vogtland

Sie hat mit einem Nobelpreisträger zusammengearbeitet und kam um die halbe Welt. Jetzt wagt die international tätige Forscherin Katja Heinicke einen Neuanfang im Landratsamt.

Vom Vogtland heraus in die weite Welt und nach Jahrzehnten wieder zurück in die Heimat. Forschungsarbeit in namhaften Universitäten und Top-Instituten - und jetzt ein Behördenjob im Südwestzipfel Sachsens. Zu Hause in der Schweiz, in Tansania, in den USA und Südamerika - und schon bald als Pendlerin unterwegs zwischen Wohnort Klingenthal und...